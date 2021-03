Muore schiacciato dal trattore, tragedia nelle campagne di Carpi

Poco prima delle ore 18 si è verificato un infortunio dalle conseguenze drammatiche presso il giardino di un'abitazione di Migliarina di Carpi, in via Roma 15. Un uomo di 61 anni è deceduto per un incidente: sarebbe infatti stato travolto dal trattore che stava utilizzando per effettuare alcuni lavori nel verde.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza da Carpi ed in seconda battuta l'elisoccorso da Parma, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.