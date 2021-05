Mezzo agricolo si ribalta, muore un agricoltore a Pavullo

Incidente mortale nel tardo pomeriggio in zona Montecuccolo, inutili i soccorsi

Oggi poco prima delle ore 19 i soccorsi sono intervenuti in forze a seguito del ribaltamento di un trattore agricolo sui monti di Pavullo. L'incidente è avvenuto lungo via delle Fontane, in zona Mondecuccolo.

Il conducente del mezzo è rimasto incastrato e schiacciato dal peso del veicolo: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Il 118 è intervenuto con automedica e con l'eliambulanza, pronta per un trasporto d'urgenza che purtroppo non c'è stato. Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco. Seguiranno aggiornamenti