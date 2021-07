Persona travolta da un treno alla stazione di Mirandola, traffico sospeso

Il traffico ferroviario dalle ore 8 di questa mattina tra Bologna e Poggio Rusco per l'investimento di una persona a Mirandola. La persona è deceduta presso la stazione mirandolese, dopo essere stata travolta da un convoglio, nonostante l'intervento del 118. E' stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa: le circostanze farebbero pensare ad un gesto estremo da parte della vittima.

E' in corso la riprogrammazione del servizio, che per ora vede coinvolti dalla sospensione una dozzina di treni. Sono otto le corse cancellate, due quelle instradate su percorsi alternativi com ritardi di circa due ore. Seguiranno aggiornamenti