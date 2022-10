Corpo senza vita scoperto a bordo di un furgone alla Madonnina

Drammatica scoperta questa mattina in via Alvarado, nel quartiere Madonnina. Intorno alle ore 7.00 una donna che passava in strada ha notato il corpo inerte di un uomo a bordo di un furgone. Il mezzo era parcheggiato accanto alla scuola e alla parrocchia. Il 118, allertato dalla cittadina, è intervenuto prontamente, ma il medico non ha potuta fare altro che constatare il decesso dell’automobilista, un uomo di 59.

La Squadra Volante della Polizia è giunta sul posto per effettuare i primi accertamenti. Ancora non si conoscono le esatte cause del decesso, né le circostanze in cui è avvenuto. Tuttavia si ipotizza un malore, dato che il corpo non presenterebbe lesioni evidenti.

Dell’accaduto è stata informata la Magistratura e sono in corso tutti gli approfondimenti del caso. Al momento si procede per un caso di morte naturale.