Persona deceduta accanto all'Istituto Wiligelmo, indagini di Polizia in corso

Questa mattina poco prima delle 7:30 è stato rinvenuto il corpo oramai senza vita di un giovane accanto all'istituto "Wiligelmo". Sul posto è giunta l'ambulanza del 118 ma oramai era troppo tardi per prestare soccorso all'uomo, la cui età non è ancora certa. Immediatamente Polizia Locale e Polizia di Stato si sono portate sul luogo, all'incrocio tra via Cattaneo e via Rizzotto.

Il corpo si trovava attaccato alla recinzione metallica che delimita l'area di pertinenza scolastica. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara.

Insieme alla Squadra Mobile sono intervneute anche la Polizia Scientifica e la Medicina Legale, che stanno eseguendo tutti i rillievi del caso. La Polizia sta sentendo gli studenti all'interto dei plessi scolastici presenti nel polo, Al momento non si può escludere alcuna ipotesi sull'accaduto. Seguiranno aggiornamenti