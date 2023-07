Moto si schianta a Crevalcore: deceduto 58enne modenese

Un grave invidente dall'esito mortale si è verificato nel bolognese nella serata di venerdì 7 luglio, poco dopo le 22.00 a Crevalcore.

Secondo quanto riporta Bologna Today, si sono scontrati, per motivi ancora da accertare, una moto Yamaha e un furgoncino. Il 118 si è subito portato sul luogo del sinistro con l'ambulanza e l'elisoccorso, ma per il centauro, non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo dopo l'impatto. La vittima, un 58enne, si chiamava Evo Garagnani ed era residente a Bomporto nel modenese.

Il conducente del Fiorino Fiat, coetaneo del deceduto, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato liberato dai Vigili del fuoco per poi essere trasportato all'ospedale Maggiore in codice di media gravità.

La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi affidati ai Carabinieri.