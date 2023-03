Omicidio Alice Neri, "Si può ipotizzare il movente sessuale"

Ad un mese di distanza dall'atto che ha confermato il carcere per Mohamed Gaaloul, principale sospettato per l'omicidio di Alice Neri, sono emerse le motivazioni che hanno portato il Tribunale del Riesame a tale scelta. In sintesi, i giudici hanno respinto il ricorso presentato dal legale del giovane tunisino validando quelli che sono gli elementi fondanti dell'inchiesta della Procura sul drammatico delitto di Concordia.

Le motivazioni parlano ancora una volta di un "robusto quadro indiziario esistente a carico dell'indagato", che al momento risulterebbe l'ultima persona ad aver avuto un contatto diretto con la 32enne di Ravarino, salendo a bordo della sua auto. I giudici sono poi convinti che si astato il nordafricano ad appiccare l'incendio al mezzo, facendo leva sulla testimonianza di chi ha visto tracce di olio sulla giacca di Gaaloul. Elemento al centro dell'ultima udienza in tribunale e della richiesta di incidente probatorio richiesta dalla difesa.

Il Tribunale del Riesame si spinge ad ipotizzare anche l'esistenza di un "movente sessuale" alla base del delitto, Ma questo lo potrà chiarire soltanto il processo, che è appena alle sue fasi preliminari e si preannuncia lungo e complesso.