Abbandona i rifiuti accanto al cassonetto, multato e costretto a ripulire

Aveva abbandonato rifiuti per terra, vicino ai cassonetti per la raccolta differenziata, ma è stato individuato: la Polizia Locale di Carpi lo ha sanzionato e accompagnato sul posto per fargli ripulire e riprendersi la propria roba.

E' successo in un quartiere di Carpi non lontano dal centro, dove gli agenti sono intervenuti subito grazie alla segnalazione dei vicini. L'uomo, un italiano residente in zona, è stato identificato con certezza grazie a un lavoro di indagine che ha consentito di contestare l'infrazione nell'immediatezza del fatto.

In generale, l'attività per contrastare l’abbandono di rifiuti si avvale anche del sistema di videosorveglianza in aggiunta al presidio del territorio, allo scopo di individuare chi compie questi gesti di inciviltà che danneggiano l'ambiente e causano degrado.