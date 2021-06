Abbandono di rifiuti, due cittadini sanzionati a Gargallo

Sono stati individuati anche se in zona non ci sono videocamere

Due persone sono state sanzionate a Gargallo per abbandono di rifiuti: la Polizia Locale le ha individuate grazie a un'attività di indagine che ha consentito di risalire con certezza ai responsabili di ripetuti episodi. In particolare, venivano lasciati rifiuti di ogni tipo, anche voluminosi, nei pressi di cassonetti.

Nonostante la mancanza di video-camere, risolutiva in altri casi analoghi, gli agenti con servizi mirati in divisa e in borghese hanno “risolto” il caso: oltre alla sanzione, i responsabili hanno dovuto “ripristinare lo stato dei luoghi”, ossia ripulire e smaltire correttamente quanto aveva lasciato.

La Polizia Locale, nel ricordare che sul malcostume dell'abbandono rifiuti i controlli sono implacabili, ringrazia tutti le persone per bene che segnalano queste situazioni, e invita i cittadini a continuare a farlo.