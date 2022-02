Bar senza licenza, dopo la rissa e i controlli arriva la sanzione

Il 27 gennaio scorso, durante la serata, il personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena e gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i controlli disposti dal Questore ad alcuni esercizi pubblici ubicati in zona Crocetta e Madonnina, finalizzati a verificare la regolarità amministrativa della gestione delle attività ed il rispetto della normativa anti-covid.

A distanza di qualche giorno, nelle scorse ore è stata l’istruttoria che ha consentito di elevare al titolare di un esercizio pubblico, dove a gennaio scorso si era verificata una violenta lite culminata in un accoltellamento, sanzioni per un ammontare di 5.000 euro, relative ad irregolarità amministrative. In particolare, gli agenti hanno contestato lo svolgimento di attività di somministrazione di bevande alcoliche senza la licenza.

I servizi proseguiranno nelle prossime settimane in altri quartieri per contrastare abusi delle licenze e autorizzazioni in atto.