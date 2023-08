Troppo sporco, multato un bar di Modena dopo l'ispezione dei Nas

Nel quadro dell'operazione "Estate Tranquilla 2023", il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Parma continua a svolgere controlli mirati per garantire igiene e sicurezza nei luoghi di ristoro. In questa ottica, è stato recentemente condotto un intervento presso un bar situato a Modena.

Durante l'ispezione, sono state rilevate alcune problematiche che richiedono interventi correttivi. In particolare, sono state individuate carenze nella pulizia e manutenzione dell'ambiente, come la presenza di sporco accumulato e polvere su attrezzature e superfici, ed è stato altresì riscontrato il bisogno di una maggiore attenzione alla gestione del magazzino alimenti, in quanto sono state trovate ragnatele. È stata pertanto comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro al responsabile dell'attività.

In considerazione dell'incremento delle attività di ristorazione in estate, il NAS Carabinieri Parma ha intensificato i controlli per garantire che i punti di ristoro aderiscano ai requisiti igienici necessari.