Lite con i tifosi fuori dal 'Braglia', multato Domenico Berardi

A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, Domenico Berardi è stato sanzionato con un'ammenda di 3.000 euro per la lite che lo aveva visto protagonista a Modena due mesi fa. Lo scorso 8 agosto, infatti, al termine del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Modena e Sassuolo (vinto dai Canarini), Berardi aveva tentato di aggredire nel piazzale antistante lo stadio 'Braglia' un tifoso modenese che, insieme ad altri supporters, aveva insultato sia il calciatore del Sassuolo che la sua famiglia.

L'aggressione era stata scongiurata solo grazie al tempestivo intervento di un tesserato del Modena e di alcuni addetti alla sicurezza.

L'attaccante neroverde è quindi stato sanzionato come previsto dall'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. I 3.000 euro saranno per altro devoluti alla Polisportiva San Vito di Spilamberto.

A poche ore dall'accaduto, lo stesso Berardi si era scusato sul proprioprofilo social: “Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all'uscita dallo stadio dopo la partita contro il Modena. Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani ed i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profonda. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria".