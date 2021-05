Ragazzo investito e ucciso in via Fossa, multa per le persone alla festa di matrimonio

Multa in arrivo per i partecipanti alla festa di matrimonio che si è svolta venerdì scorso in una villa privata in via Fossa, nelle campagne di Magreta, e che ha avuto un epilogo davvero tragico. Nel pomeriggio, infatti, il 18enne Riccardo Bellopede, testimone dello sposo, è deceduto in seguito all'impatto con un furgone, pochi istanti dopo essere uscito in strada dal passo carraio dell'abitazione, pare per evitare un gavettone.

Una festa di nozze funestata da una tragedia immane e ora anche sanzionata dalla Polizia Locale. La trentina di invitati, che aveva approfittato dell'allentamento delle misure anti-covid per suggellare la cerimonia religiosa avvenuta tempo addietro, dovrà ora rispondere della violazione delle norme, avendo dato vita ad un assembramento non consentito.

Nel frattempo la Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia sulla salma del 18, per accertare con maggiore esattezza la dinamica del decesso.