Dj senza regolare contratto, multata una discoteca dopo l'ispezione

Nel fine settimana è stato effettuato un controllo presso una discoteca di Modena, che ha visto i Carabinieri accompagnati dai colleghi del Nas di Parma e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, per eseguire verifiche accurate su tutti gli aspetti che attengono il rispetto delle norme per i locali pubblici di questo tipo.

Nella circostanza, sono state verificate le condizioni di sicurezza, tra le quali la capienza massima del locale, le uscite di sicurezza, la cartellonistica prevista, la somministrazione di alcolici e il controllo di una trentina di avventori.

Durante il controllo sono state rilevate alcune carenze nelle disposizioni igienico sanitarie con sanzioni amministrative per un importo di 1.000 euro al rappresentante legale della società che gestisce il locale. Contestualmente, i Carabinieri del N.I.L. hanno controllato la regolarità di tutti i lavoratori presenti in quel momento, rilevando incongruenze nell’assunzione dei due disc jockey, il cui rapporto di lavoro non era stato formalizzato. Questo ha comportato l’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative per un totale di 7.200 Euro.

La vigilanza e il controllo dei locali d’intrattenimento rientrano tra i diversificati compiti dell’Arma in tutta la provincia, sia per verificare l’osservanza delle condizioni di sicurezza e di esercizio, sia per vigilare sul rispetto delle norme in tema di somministrazione di alcolici a minorenni. Tema troppo spesso al centro delle cronache anche locali.

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno svolto nel complesso l'ormai consueto servizio nei luoghi della movida, nei parchi e nelle piazze. Le pattuglie impiegate hanno proceduto al controllo di persone all’interno Parco Novisad, dove un 37enne è stato sorpreso con 22 grammi di hashish, bilancino e 120 euro. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli sono proseguiti in Piazza Mazzini, nella zona delle ex fonderie e nei pressi della Stazione delle Corriere.