Viola la quarantena, multato un 42enne a Mirandola

Ieri sera verso le 17.30 i Carabinieri della stazione di Mirandola hanno svolto un controllo in via Circonvallazione, durante il quale hanno fermato un'auto con a bordo un cittadino albanese di 42 anni. Le verifiche sui database a disposizione delle forze dell'ordine hanno permesso di accertare che lo straniero era sottoposto a quarantena precauzionale.

In altre parole, il 42enne avrebbe dovuto trovarsi a casa e non uscire per nessuna ragione. Per questo motivo l'uomo è stato multato.