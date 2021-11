Mancato controllo del Green pass ai dipendenti, multati tre esercenti

I Carabinieri delle Compagnie di Carpi e Modena, attraverso le Stazioni presenti sul territorio, hanno proceduto nei giorni scorsi a una serie di controlli ad esercizi pubblici e commerciali, finalizzati a verificare il rispetto delle normative predisposte per il contenimento della diffusione del covid. Controlli che si svolgono con cadenza regolare su tutto il territorio.

In seguito alle verifiche, in particolare, tre esercenti di Spilamberto sono stati muktati con sanzioni amministrative da 400 a 600 Euro, poiché, in qualità di datori di lavoro, non avevano rispettato l’obbligo di verificare che i propri dipendenti svolgessero attività lavorativa muniti di certificazione verde.

A Carpi, invece, nel corso del controllo il titolare di una sala slot è stato contravvenzionato son sanzione amministrativa di 6.600 Euro per il mancato rispetto dell’Ordinanza Comunale sugli orari di esercizio della sala.