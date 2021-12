Nel locale senza Green pass, cinque multe a Sassuolo

Hli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sassuolo, insieme a quelli della Polizia Locale, sono stati impegnati la scorsa notte in alcuni controlli amministrativi per verificare il rispetto delle normative di contenimento della pandemia da Covid-19, all’interno di bar e ristoranti cittadini, in attuazione di specifica ordinanza del Questore.

L’attività di controllo ha interessato svariati locali, evidenziando soltanto un’irregolarità in uno di questi, al cui interno sono state trovate cinque persone, due delle quali sprovviste di greenpass base e tre persone sprovviste del previsto greenpass rafforzato.

Nei confronti delle cinque persone sprovviste di titolo è stata elevata la relativa sanzione amministrativa, mentre sono tuttora in corso approfondimenti sulla posizione del titolare.