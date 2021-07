Lavoratori stranieri irregolari, multa per un laboratorio tessile

Controllo nel distretto carpigiano: 9.000 euro di sanzione per un'azienda di Novi

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Novi di Modena e il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei servizi protesi a verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro, hanno proceduto al controllo di una ditta individuale operante nel settore tessile. L'ispezione ha consentito di riscontrare irregolarità nell’occupazione di due lavoratori stranieri ed altre violazioni: il tutto si è tradotto in una sanzione amministrativa per oltre 9000 euro a carico del titolare.

Tale attività va ad aggiungersi alle campagne di controlli sul rispetto della normativa in materia di lavoro che i reparti dell’Arma del Comando Provinciale di Modena espletano in stretta collaborazione con L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena.