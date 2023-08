Sfreccia su un monopattino truccato, maxi multa per un 18enne di Modena

Nelle scorse ore la Polizia Locale di Riccione ha intimato l’alt ad un altro monopattino elettrico, il cui conducente era comodamente seduto in sella. Il giovane, appena 18enne residente a Modena, è stato notato da un equipaggio presidiava la via Delle Magnolie nei pressi del sottopasso per l’accesso al centralissimo viale Ceccarini.

Il monopattino circolava a forte velocità incurante degli incroci e del traffico intenso. Dal controllo è emerso che il mezzo era stato modificato e trasformato in un ciclomotore, quindi non rispondendo più alle caratteristiche costruttive previste per i monopattini, essendo privo di assicurazione, di carta di circolazione e di targa

Il conducente non aveva ovviamente neanche la necessaria patente di guida. Il mezzo è stato così sequestrato e al conducente sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro