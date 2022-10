Controlli alla Crocetta e in zona Stazione, multate due prostitute

Nella serata di ieri e fino tarda notte la Polizia ha coordinato un servizio straordinario anticrimine interforze, mirato alla zona Crocetta e a quella della Stazione Ferroviaria, con pattugliamenti anche appiedati. L’attività, finalizzata a prevenire e contrastare i reati predatori in strada, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina ha visto l’impiego di pattuglie della Squadra Volante, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine, della Guardia di Finanza con unità cinofila al seguito e della Polizia Locale.

Sono state presidiate in particolare via Canaletto Sud, viale Gramsci, il Parco XXII Aprile, strada Attiraglio e via Nonantolana, compresa l’area del cavalcavia Mazzoni e del palazzo R-Nord, quindi, con il supporto della Polizia Ferroviaria, anche la zona che insiste sulla Stazione FS e via Crispi.

Effettuate verifiche, estese agli avventori, ad un locale di viale Gramsci, il cui titolare è stato sanzionato per mancata esposizione dei prezzi, e ad un altro locale in via Nonantolana, di cui sono al vaglio licenze ed autorizzazioni.

Due donne dedite all’attività di prostituzione sono state sanzionate per turbativa alla circolazione stradale, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di Polizia Urbana. Complessivamente sono state identificate in strada 58 persone, di cui 24 di nazionalità straniera.