Appesi all'esterno del treno a Sassuolo, multati i due studenti

Aveva fatto molto discutere il video diventato virale nei primi giorni del dicembre scorso, dove alcuni ragazzi viaggiavano appesi fuori dal finestrino di un treno della tratta Sassuolo-Reggio Emilia. Un comportamento molto pericoloso vissuto dagli studenti come una "sfida" e regolarmente ripreso dai cellulari e condiviso sui profili TikTok.

A seguito di quell'episodio e delle denunce a mezzo stampa, il Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna aveva acquisito anche la denuncia-querela della società Tper e avviato gli accertamentidel caso tramite gli Uffici di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia e Modena, in sinergia e collaborazione con il Commissariato di Sassuolo.

Grazie all'indagine e alla visione delle immagini i poliziotti sono risaliti all'esatta ubicazione dei luoghi teatro dell’evento, individuati nel tratto che va dalla rotonda di via Radici in Monte a Sassuolo alla fermata successiva di Veggia, distante circa 1,6 km. Gli autori del gesto sono stati identificati in due ragazzi di 15 e 16 anni che studiano presso le scuole superiori di sassuolo e che utilizzano appunto il treno per raggiungere la città.

Nei loro confronti sono state elevate contravvenzioni per violazione del Regolamento di Polizia Ferroviaria. E' stata inoltrata segnalazione al Tribunale per i minorenni finalizzata ad accertare eventuali condotte penalmente rilevanti.

Gli autori del video, invece, sono risultati essere due loro amici maggiorenni: amche la loro posizione dovrà essere vagliata dall'autorità giudiziaria.