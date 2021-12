Al ristorante si balla fra i tavoli senza mascherina, arrivano le multe

Si è svolto lo scorso fine settimana, un servizio straordinario interforze, disposto dal Questore di Modena e diretto dal Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, che ha visto la partecipazione di Squadra Amministrativa, Polizia Scientifica, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

L’attività rientra nel piano di controlli amministrativi avviato nelle scorse settimane e che mira anche ad individuare attività abusive di pubblico spettacolo, cioè locali in cui hanno luogo attività di intrattenimento non conformi alla licenza , oltre ovviamente alla verifica delle norme covid e del Green pass.

Numerose criticità sono emerse durante il controllo di un locale di ristorazione di Modena dove molti avventori, invece di essere seduti al tavolo per consumare il pasto, ballavano tra i tavoli privi di mascherina e senza rispettare il distanziamento. Immediate le contestazioni della normativa anticontagio al titolare, per non aver effettuato i controlli e la vigilanza di competenza.

Tuttora in corso di approfondimento in Questura ulteriori violazioni rilevate sul posto, quale la destinazione promiscua del locale a sala da ballo, mentre la Guardia di Finanza ha proceduto per la presenza di lavoratori non in regola. Contemporaneamente la Polizia Locale ha contestato la violazione di più prescrizioni della licenza, dalla mancata esposizione della cartellonistica prevista alla diffusione di musica fuori dai limiti imposti.

I controlli, con il concorso di tutte le Forze di Polizia, delle Specialità della Polizia di Stato e delle Polizie Locali, anche per effetto dell’ultimo decreto legge adottato per arginare la diffusione dell’epidemia da Covid-19, saranno intensificati su tutto il territorio della provincia di Modena, in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.