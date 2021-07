Senza patente e assicurazione, 6.000 euro di multa e confisca auto

Alla Polizia Locale ha esibito carta d'identità e una polizza del 2018. In altra operazione recuperato un mezzo rubato

Oltre seimila euro di sanzioni e il sequestro del veicolo: è toccato a un uomo fermato dalla Polizia Locale per un controllo stradale, e risultato sprovvisto sia della patente, perché gli era stata revocata, sia dell'assicurazione. Alla richiesta dei documenti, l'automobilista ha esibito la carta d'identità e una polizza che però era scaduta da tre anni.

Il veicolo pertanto è stato sottoposto a fermo e sequestro finalizzato alla confisca, mentre il conducente è stato sanzionato per oltre 6.000 euro.

In un'altra operazione, agenti della Polizia Locale hanno rintracciato un veicolo che era stato rubato in città pochi giorni prima. Grazie alla segnalazione di un cittadino, che aveva visto una persona armeggiare su un veicolo parcheggiato sulla pubblica via, il Comando si è recato sul posto e tramite la targa ha verificato che si trattava di auto della quale era stato denunciato il furto. Il veicolo è stato così restituito ai legittimi proprietari.