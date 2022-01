Niente mascherina alla conferenza stampa, multa per sei attivisti no-pass

Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa da parte dei portavoce di Modena Libera. il movimento no-Green pass che da mesi è attivo in città: è stata la prima occasione "formale" con cui il gruppo si è presentato ai media, ma l'epilogo è stato poco edificante. L'evento è stato seguito dai poliziotti in borghese e circa mezzora dopo l'inizio della conferenza, che si è tenuta presso il dehor di un locale in via Università, sono arrivati anche Carabinieri e Polizia Locale.

Le forze di polizia hanno identificato gli attivisti presenti e hanno comminato una sanzione amministrativa nei confronti di sei di questi, che non indossavano volutamente le mascherine nonostante si trovassero in un piccolo assembramento accanto as un locale pubblico.