Ubriaco, senza patente e senza assicurazione: 5.000 euro di multa

Un automobilista, fermato dalla Polizia Locale nei pressi di via Peruzzi, è risultato essere in stato di ebbrezza alcoolica, senza patente perché ritirata, e con il veicolo privo di assicurazione: all'uomo, un trentenne residente a Carpi, sono state elevate sanzioni per oltre 5.000 euro, e gli è stata sequestrata l’autovettura.

In un'altra operazione di controlli stradali della Municipale, un conducente è risultato avere la patente di guida sospesa: per lui sono scattate una sanzione di oltre 2.000 euro e la revoca della patente.