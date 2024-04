Al volante nononstante la patente revocata, multa e auto sequestrata

Guidava a fari spenti e con patente revocata, un automobilista 60enne fermato dalla Polizia locale di Modena su una vettura che procedeva in via Rangoni, in direzione centro. Non solo: ha anche rifiutato di sottoporsi al test per verificare l’eventuale assunzione di alcol. L’uomo, quindi, è stato sanzionato per oltre 5mila euro e denunciato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza dopo l’episodio accaduto oltre la mezzanotte della notte tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile.

L’intervento è avvenuto nell’ambito dei consueti pattugliamenti notturni del territorio. Durante un passaggio in via Rangoni, infatti, una pattuglia del Comando di via Galilei ha notato e quindi fermato la corsa, a fari spenti, di una Citroen Picasso.

L’automobilista è stato identificato in un 60enne originario del Marocco, residente a Modena, in condizioni di presunta alterazione. L’uomo, che circolava con patente revocata da circa un anno, è stato invitato a effettuare gli esami che ha però rifiutato. Di conseguenza, come prevede la legge, gli è stata contestata la violazione dell’articolo 186 del Codice della strada, proprio come se la rilevazione, se effettuata, avesse accertato una presenza di alcol nel sangue tale da collocarlo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative.

Contestualmente la vettura, di sua proprietà, è stata sequestrata. Sarà adesso l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale a carico dell’uomo: un’ammenda (da 1.500 a 6mila euro). La sanzione potrà essere aumentata da un terzo alla metà, dal momento che la vicenda è avvenuta in orario notturno, dalle 22 alle 7. Inotre, a causa dell'assenza di documenti di guida, l'uomo deve rispondere anche della violazione amministrativa dell’articolo 116 del Codice della strada che prevede un verbale di 5.110 euro.