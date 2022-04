Volantini no-vax affissi in centro storico, scatta l'ennesima multa

È stato fermato e sanzionato l’uomo che nella giornata di mercoledì 14 aprile affiggeva volantini di propaganda “no vax” nei pressi del mercato di via Albinelli nel centro storico di Modena. Si tratta di un volto noto, quello di Marcello Scunzani, che ha ormai collezionato numerosi verbali per aver contravvenuto alle norme anti Covid anche con diverse incursioni in luoghi pubblici che continua la propria attivià di propaganda in città.

A contattare la Sala operativa della Polizia locale per segnalare quanto stava accadendo è stato un passante che ha visto il “no-vax” apporre su muri e pluviali volantini inneggianti la non esistenza dei virus basata su presupposti scientifici assolutamente discutibili. Dopo averne letto il contenuto, il cittadino, un residente della zona, non ha esitato a segnalare al Comando di via Galilei quanto stava accadendo.

Gli operatori in servizio di pattuglia nei pressi sono immediatamente giunti sul posto e in via dei Servi hanno sorpreso l'attivista. All'uomo è stato quindi intimato di cessare l'attività e di togliere i volantini, inoltre nei suoi confronti è stato elevato un verbale dell’importo di 100 euro ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Modena.