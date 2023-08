Carenze igieniche nei locali, multata dai Nas una pizzeria di Mirandola

Alcuni giorni fa, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno condotto un'ispezione in una pizzeria situata a Mirandola, evidenziando diverse carenze igienico sanitarie.

Durante l'ispezione, i militari hanno osservato che le zanzariere erano in parte danneggiate ed in parte completamente assenti, erano presenti mosche all'interno dell'attività, gli alimenti erano stoccati insieme con oggetti e materiale vario non attinente all'attività all'interno del locale deposito, l’impianto di refrigerazione era danneggiato e pertanto poco efficiente

Inoltre, non era corretta la gestione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti organici in area adiacente l'attività, quest'ultima interessata da sporcizia diffusa costituente ricettacolo per insetti volanti, striscianti e roditori.

A seguito di questi rilievi, è stata comminata una sanzione pecuniaria del valore di 1.000 euro al legale rappresentante dell'attività.