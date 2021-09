San Felice, sei cittadini multati per abbandono di rifiuti

Sono state sei le persone sanzionate a San Felice sul Panaro, nei giorni scorsi, per aver abbandonato rifiuti sul suolo pubblico. Due di loro sono state individuate grazie alle foto trappole, posizionate sul territorio comunale e spostate in continuazione. Tre persone sono state sanzionate con 200 euro ciascuno per abbandono di immondizia, mentre altre tre, che avevano deposto rifiuti domestici nei cestini portarifiuti, dovranno pagare 104 euro ciascuno.

Proseguono quindi in paese i controlli contro l’abbandono dei rifiuti, grazie al lavoro di squadra di polizia locale, guardie ecologiche volontarie della provincia di Modena (Gev) e guardie ecologiche volontarie di Legambiente (Gel).

I controlli saranno intensificati nelle prossime settimane, mentre verrà aumentato anche il numero delle foto trappole dislocate sul territorio. Il Comune ricorda che il nuovo regolamento di polizia urbana ha introdotto pesanti sanzioni per gli incivili che si sbarazzano dell’immondizia su suolo pubblico e invita i cittadini al rispetto e alla tutela dell’ambiente in cui vivono. La rimozione dei rifiuti abbandonati, tra l’altro, quando effettuata da Aimag, è un costo aggiuntivo che grava su tutta la comunità.