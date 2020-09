Accattoni molesti e alcol nei parchi, due daspo e sei multe a Carpi

Due “daspo urbani” per questua molesta, cinque sanzioni per uso di vetro nei parchi, una sanzione per somministrazione di alcool a minorenni, due segnalazioni alla Prefettura per consumo di sostanze stupefacenti: sono alcuni dei provvedimenti presi negli ultimi giorni dalla Polizia Locale, sia con le pattuglie in auto di servizio, sia del Nucleo Anti-Degrado che opera in borghese.

Gli agenti hanno svolto una ventina di controlli in esercizi commerciali, e una cinquantina nelle aree verdi, sia quelle a ridosso del Centro storico (Parco della Resistenza, Parco delle rimembranze, Giardino del teatro, San Rocco, Vittime delle mafie) sia in periferia (parco Pertini, via Pezzana): in queste occasioni sono state sanzionate cinque persone perché stavano utilizzando contenitori in vetro, violando quindi il Regolamento comunale che li proibisce nei parchi pubblici per ragioni di sicurezza e incolumità. Per prevenire il furto di velocipedi sono inoltre stati fatti controlli e appostamenti nel piazzale della stazione ferroviaria, in quello dello Sport (zona piscine) e in piazzale Re Astolfo.

Una delle sanzioni per questua molesta (allontanamento dal luogo per 48 ore) è stata fatta a un “parcheggiatore abusivo” nel piazzale Donatori di Sangue (ospedale); l'altra sanzione a un questuante insistente è stata fatta durante il mercato in piazza dei Martiri; sempre in Centro storico si è verificato l'episodio dell'esercente sanzionato per 333,00 euro perché ha venduto una bevanda alcolica a un minore; in zona stazione infine i due casi di segnalazione alla Prefettura per detenzione di hashish.