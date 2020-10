Assembramenti e consumazioni fuori dai locali, sette multe a Sassuolo

Nuova serata di controlli da parte della Polizia Locale di Sassuolo, volta a verificare il rispetto delle normative introdotte dal Dpcm del 13 ottobre riguardo la chiusura dei locali pubblici.

Due sanzioni sono state comminate nel piazzale Comet, una in piazza Roverella, e cinque in piazza Garibaldi per consumo di cibi e bevande nelle adiacenze dei pubblici esercizi, abbandono di rifiuti, mancanza dell’utilizzo di mascherine protettive e assembramenti. Sette, dunque, i cittadini sanzionati.

Regolare l’osservanza da parte dei pubblici esercizi riguardo l'orario di chiusura alle 24 e l'obbligo di servizio al tavolo dopo le 21.