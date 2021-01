Controlli anti-covid, una decina di multe nella scorsa notte

Proseguono a ritmo costante i servizi di controllo sul rispetto delle norme di prevenzione del contagio da parte dei carabinieri di tutta la provincia. Nelle ultime settimane non sono state molte le violazioni contestate sul nostro territorio per le violazioni delle norme, anche e soprattutto in virtù delle indicazioni operative fornite alle forze dell'ordine, ben lontane dai regimi del primo lockdown.

Nelle ultime ore i militari della Compagnia di Pavullo hanno sanzionato sette persone, tutte controllate fuori dal comune di residenza, senza un giustificato motivo, o in violazione del divieto di mobilità in orario notturno.

La notte scorsa sono state comminate un paio di multe anche a Maranello e Formigine.

Sempre nella notte tra sabato e domenica i carabinieri del Norm di Carpi hanno sorpreso alla guida dell’autovettura un ventenne residente nella bassa modenese, risultata in stato di ebrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1,4 g litro. Per lui anche la multa per violazione del coprifuoco.