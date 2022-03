Stazione e Novi Sad, notte di controlli. Multe per il Green pass

Nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto” il Questore di Modena ha disposto un servizio anticrimine in città anche nella nottata scorsa. L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto il concorso della Squadra Volante, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

I servizi hanno interessato la zona della Stazione ferroviaria: in particolare sono state controllate via Piave, Via Crispi, Piazza Dante, via Mazzoni, sussessivamente anche corso Vittorio Emanuele, via Palamaglio, viale Monte Kosica, Viale Berengario e Parco Novi Sad.

Sono stati controllati anche gli avventori di alcuni esercizi pubblici ubicati nelle predette aree e all’interno di un bar è stata sanzionata una donna che stava consumando seduta al tavolo senza essere in possesso di green pass rafforzato. Il titolare dell’esercizio pubblico è stato anch’esso sanzionato amministrativamente per omessa verifica della certificazione prevista.

Il dispositivo di controllo ha portato all’identificazione di 34 persone di cui 6 con precedenti di polizia e 5 veicoli. Durante un posto di controllo gli Agenti hanno fermato un’autovettura condotta da un giovane di anni 20 che si trovava alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente e per questo motivo è stato sanzionato per una somma di 5.000 euro e l’auto è stata sottoposto a fermo amministrativo.