Controlli dell'Arma, altre 17 multe per spostamenti oltre le ore 22

Ieri a Vignola i Carabinieri hanno sanzionato cinque persone per il mancato rispetto del DPCM relativo alle misure di contenimnto del Covid. Nell'ambito dei controlli è stato anche segnalato alla Prefettura un cittadino marocchino, trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale.

Nel corso della notte, inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Carpi, hannomultato due persone, sorprese a circolare in San Martino in Spina oltre l'orario consentito.

Nella serata precedente era toccato ai Carabinieri della Stazione di Frassinoro, che avevano multato complessivamente 10 persone, sorprese a circolare senza giustificato motivo oltre le ore 22.