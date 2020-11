Coprifuoco e norme anti covid: nella notte la prima violazione della zona arancione

Proseguono senza sosta le attività di controllo, da parte delle forze dell’ordine, sul rispetto delle norme anti covid.

A Finale Emilia intorno alle ore 23.30, una pattuglia di quella Stazione ha sanzionato in violazione art.1 co 3 DPCM 3 nov 2020 un uomo ed una donna di nazionalità rumena, residenti nel reggiano, poiché sorpresi in giro durante il coprifuoco, a bordo della loro autovettura senza giustificato motivo.

La prima violazione elevata dalle forze dell’ordine dall’entrata in zona arancione della Regione Emilia -Romagna è stata notificata a San Felice sul Panaro. Intorno alle ore 05.55, la pattuglia della locale stazione ha sanzionato un giovane residente in Cavezzo (MO), poiché sorpreso in un comune diverso, senza giustificato motivo.