Misure anti-covid, nel weekend 23 multe da parte dei Carabinieri

Nel corso dello scorso fine settimana, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle disposizioni anticovid, i carabinieri del comando provinciale di Modena hanno elevato 23 sanzioni amministrative, per lo più per accertata inosservanza del divieto di mobilità. Un numero decisamente inferiore al primo lockdown, quando le forze dell'ordine effettuavano posti di blocco a ritmo costante e in via del tutto straordinaria. Oggi i controlli, seppur rafforzati, vengono svolti nellabito di attività ordinarie dei vari corpi.

Nel corso delle verifiche sulle strade dell'intera provincia due conducenti di veicoli sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza poiché sorpresi con tasso alcolemico oltre la soglia. Nel corso di un altro controllo, avvenuto a Vignola, i carabinieri hanno recuperato 1 grammo di hashish e 1 grammo di cocaina, procedendo a denunciare un 22 enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio.