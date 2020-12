Spostamenti e assembramenti, altre 18 persone multate

Nonostante le note criticità legate al maltempo in diverse parti della provincia, non si sono fermate le attività di controllo del territorio dell’Arma dei carabinieri, in particolare per la verifica del rispetto del DPCM, effettuati anche in concorso con la Guardia di Finanza e con le Polizie Locali nel territorio.

Nel comune di Carpi sono state elevate otto sanzioni amministrative per violazioni al divieto di assembramento e divieto di spostamento in orario notturno senza giustificato motivo; altre tre a Medolla e una a Mirandola.

Nell’ambito dell'Appennino, presidiato dalla Compagnia di Pavullo nel Frignano, la stazione di Pievepelago ha comminato tre sanzioni amministrative per violazione del divieto di spostamento senza giustificato motivo in orario non consentito e altre due sono state elevate dal Radiomobile nell’abitato di Pavullo.

In nottata anche la Tenenza di Vignola ha multato due persone sorprese fuori casa.