Controlli, in una settimana 410 multe per mancanza di mascherina. Chiusi 14 locali

Dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto che istituisce il "super" Green pass e nuove restrizioni per i non vaccinati, la Prefettura di Modena ha coordinato una serie di controlli straordinari e mirati appunto a verificare l'applicazione delle nuove regole. Gli interventi delle forze dell'ordine si sono concretizzati quindi in una settimana di verifiche, dal 6 al 12 dicembre, che hanno portato all'identificazione di 6.114 persone in tutto il territorio provinciale.

Davvero minime le irregolarità riscontrate sulle certificazioni verdi; appena 23 i cittadini sanzionati per l'assenza del pass o l'uso irregolare.Tra queste cinque sono state denunciate penalmente.

Ben diverso il discorso per il rispetto delle norme più generali per il contenimento del contagio: ben 410 cittadini sono stati sanzionati per non aver indossato la mascherina, che è prevista sia nei luoghi chiusi che in quelli all'aperto dove si creano assembramenti (oltre che da specifiche ordinanze comunali).

Diverse irregolarità fra gli esercizi commerciali e i locali pubblici: 12 sono stati multati e per 14 è scattata la chiusura temporanea.