Condizioni igieniche carenti, multati tre negozi etnici ispezionati dai Nas

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel pomeriggio di ieri Carabinieri della Stazione di Modena Principale e il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Parma (Nas) hanno effettuato un servizio finalizzato alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e delle condizioni igienico-sanitarie degli esercizi commerciali etnici del centro cittadino.

Durante i controlli sono stati ispezionati tre esercizi commerciali: a due attività sono state riscontrate violazioni per il mancato rispetto dei requisiti generali di igiene, mentre ad un market è stata contestata la violazione per l'inosservanza delle norme sul commercio. Alle tre attività commerciali sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro.