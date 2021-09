Controlli dell'Ispettorato, sanzioni a 27 aziende. Anche un minore "in nero"

In totale sono state controllate 107 posizioni lavorative, con 6aziende che sono state sospese dall'attività. Multe per 36mila euro

Nei giorni scorsi gli Ispettori del Lavoro di Modena sono stati impegnati in una serie di controli, soprattutto nelle ore serali e nei giorni festivi, riguardo le imprese del territorio provinciale. Si tratta in particolare di attività commerciali, 27 delle quali hanno mostrato numerose irregolarità.

Le violazioni accertate, si legge in una nota, hanno riguardato principalmente lavoro nero, impiego irregolare di lavoratori minori e la mancanza di autorizzazione all'istallazione di impianti di videosorveglianza. Dalla verifica di 107 posizioni lavorative è emerso l'impiego di 16 lavoratori "in nero" tra cui un minore. Da quanto accertato, gli Ispettori hanno emesso 6 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e irrogato sanzioni per un totale di 36.000 euro. I responsabili delle violazioni penali sono stati oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria, mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulle posizioni dei lavoratori e dei soci delle ditte ispezionate.

Ulteriori controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Modena sono programmati anche nelle prossime settimane e avranno come oggetto anche il rispetto delle misure anti-covid.