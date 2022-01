Super Green Pass, sanzionati tre locali a Soliera

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine hanno effettuato una serie di controlli a pubblici esercizi e attività economiche di Soliera per verificare il rispetto del possesso del green pass rinforzato da parte dei datori di lavoro, dei propri dipendenti e degli avventori.

A fronte del rispetto dei requisiti da parte della maggior parte degli esercizi commerciali, in tre locali sono state rilevate irregolarità che saranno oggetto di sanzione pecuniaria. I verbali ai rappresentanti legali delle attività interessate riguardano sia l’assenza del green pass che la sua mancata verifica rispetto a titolare, dipendenti e collaboratori. In un caso anche la clientela è risultata sprovvista di certificazione verde.

Le singole sanzioni vanno da un minimo di 400 a un massimo di 600 euro, con le previste riduzioni in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica. Seguiranno ulteriori controlli su tutto il territorio, anche per verificare la avvenuta regolarizzazione delle attività sanzionate: in caso contrario potrebbe scattare la sospensione dell’attività.