Controlli, 106 persone identificate in città. Cinque multe per chi era senza mascherina

Nel pomeriggio di venerdì, la Questura di Modena ha organizzato una serie di posti di controllo su strada in diversi punti strategici della città. L'attività, diretta dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno visto dispiegate la Squadra Volante ed il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia. I controlli hanno riguardato anche alcuni esercizi commerciali oggetto di recenti segnalazioni da parte della cittadinanza, dove gli agenti hanno effettuato anche la verifica del possesso del previsto green pass per clienti e gestori.

I servizi hanno interessato in un primo momento il parco XXII Aprile, via Attiraglio e viale Gramsci, qui gli operatori hanno stazionato per alcune ore, effettuando anche un posto di controllo in via Canaletto Sud in entrambe le direzioni di marcia.

Di seguito i servizi si sono spostati in zona parco Novisad, battendo via Bacchini, via Fabriani e viale Storchi, dove sono presenti numerosi piccoli esercizi che, all’esito dei controlli effettuati, sono risultati tutti in regola.

I servizi sono terminati in tarda serata con i seguenti risultati complessivi: identificate 106 persone, di cui 39 di nazionalità straniera, 1 uomo accompagnato in ufficio perché privo di documenti di identificazione e denunciato, mentre le posizioni di alcune persone controllate in strada e risultate gravate da precedenti di polizia sono aò vaglio dei vari uffici della Questura.

Controllati in totale sette esercizi pubblici e all’interno degli stessi 45 green pass; nei posti di controllo veicolari effettuati in quattro diversi punti della città sono stati fermati e controllati 34 veicoli.

In ultimo, nei pressi del Parco Ferrari sono state sanzionate 5 persone perché sprovviste di mascherina di protezione: sono prima state invitate a indossarle ma si sono rifiutate