Nuovi controlli nei market di viale Gramsci, ancora sanzioni e sequestri

Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Modena e all’Ufficio Igiene dell’ASL, coordinati dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, sono tornati a fare visita ad alcuni esercizi commerciali di viale Gramsci, da anni al centro di polemiche, controlli e sanzioni. La storia è purtroppo nota: episodi di microcriminalità, ubriachezza molesta, spaccio, oltre alle criticità dal punto di vista igienico-sanitario che questi locali hanno mostrato a più riprese.

Il servizio, per quanto di specifica competenza della Polizia, ha pertanto provveduto alle verifiche delle regolarità amministrative nella gestione degli esercizi, con particolare riferimento alla somministrazione di bevande alcoliche ed al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e l’igiene, oltre al controllo di numerosi avventori.

Particolare attenzione è stata rivolta ai due market etnici oggetto di segnalazioni e al centro dell’attenzione per recenti fatti di cronaca.

In entrambi i casi sono state elevate sanzioni amministrative per irregolarità nella conservazioni di alimenti e per la mancata esposizione dei prezzi e la merce è stata sottoposta a sequestro.