Gioco d'azzardo, cinque sanzioni per il mancato rispetto degli orari

Tra ieri e oggi le pattuglie della Polizia Locale dell'Unione del Sorbara, coordinate dall'ispettrice referente della materia del commercio, sono state impegnate in una serie di controlli mirati sulle sale slot. Le verifiche hanno interessato complessivamente 7 esercizi, distribuiti nei quattro comuni di competenza, e sono stati volti a verificare il rispetto della normativa, oltre che delle ordinanze sindacali.

All'esito di tale controlli sono state elevate cinque sanzioni per mancato rispetto delle fasce di orario di accensione degli apparati da gioco, di cui una con recidiva. Ricordiamo infatti che - seppur con regole diverse per ciascun territorio - l'utilizzo di vlt, videopoker o altre "macchinette" è regolato da un limite di tempo, che i locali sono tenuti a rispettare. Questo purtroppo, per chiari interessi si natura economica, non sempre avviene.