Campagna europea per il corretto uso delle cinture, 15 sanzioni della PolStrada

Si è appena conclusa l’operazione della campagna europea congiunta denominata “SEATBELTS”, effettuata dal 6 al 12 marzo 2023, a cura della ROADPOL – European Roads Policing Network, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali nata sotto l’egida dell’Unione Europea

Lo scopo della campagna “SEATBELT” (cinture di sicurezza), programmata nel periodo dal 6 al 12 Marzo, è di verificare efficacemente , su tutte le arterie europee di grande viabilità, il rispetto del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte di conducenti e occupanti di veicoli a motore, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini, affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea stanno operando con le medesime modalità e strumenti omogenei per un obiettivo comune.

La scorsa settimana, la Polizia Stradale di Modena, oltre al concorso nei servizi di Ordine Pubblico, come la partita Modena – Pisa e la manifestazione “anticarceraria” del 12 marzo, su impulso della Direzione Polizia Stradale di Bologna, ha condotto una serie di incisivi controlli sulle principali arterie modenesi.

Nel complesso sono stati 527 i veicoli controllati e 638 le persone identificate. Le infrazioni per il mancato uso delle cinture sono state appena 15, mentre le infrazioni totali contestate per varie violazioni del codice della strada sono state 167. Queste si sono tradotte in 353 punti totali decurtati dalle patenti, una delle quali è anche stata ritirata, insieme a tre carte di circolazione.