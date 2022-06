Carenze igieniche, nei guai due ristoranti dopo le ispezioni dei Nas

I Nas di Parma stanno proseguendo i controli nell'ambito della campagna sulla sicurezza alimentare che si protrae da diverso tempo, in particolare per verificare il rispetto delle norme igienico sanitarie che disciplinano le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso delle recenti ispezioni svolte dai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità emiliano, sono state accertate irregolarità presso quattro attività in provincia di Parma e di Modena.

Ispezionando un ristorante nel modenese, i militari del Nas hanno riscontrato carenze igienico sanitarie all’interno dei locali deposito alimenti ed in cucina, dovute alla presenza di sporco diffuso sui pavimenti, sulle pareti, sotto le attrezzature e i piani di lavoro nonché la presenza di ragnatele negli angoli di alcune finestre. Al legale rappresentante dell’attività, già precedentemente diffidato per le stesse violazioni dall’A.u.s.l. di Modena, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro;

E' stata poi ispezionata una pizzeria-kebab e anche qui sono state rilevate carenze igienico sanitarie all’interno del congelatore a pozzetto presente nel locale lavaggio, dovute alla presenza di ghiaccio nonché sporco diffuso sulle pareti e sul fondo. Il legale rappresentante della attività è stato diffidato a ripristinare idonee condizioni igienico sanitarie entro 30 giorni.

Dall’inizio dell’anno, nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e svolti dal Nas di Parma nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, sono state ispezionate 1179 attività, riscontrando irregolarità per 237 di esse. Sono state accertate 89 violazioni penali, comminate 385 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di oltre 329.000 euro, ed emesse 59 diffide finalizzate al ripristino di idonee condizioni igienico sanitarie. I carabinieri del Nas di Parma, da gennaio 2022, hanno sottoposto a sequestro oltre 722 tonnellate di prodotti alimentari non conformi alle norme volte a tutelare la salute dei consumatori.