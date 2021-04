Operazione “Speed”, sulle strade di Modena 400 multe con i velox

Come accade ormai da diversi anni , Roadpol - la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea - ha volto un'operazione continentale denominata "Speed", per il contrasto al comportamento della velocità eccessiva alla guida di veicoli, causa frequentissima di sinistri con esiti gravissimi o mortali per le persone coinvolte.

Dal 19 al 25 aprile scorso anche nella provincia di Modena sono stati effettuati numerosi servizi, sia in ambito autostradale che sulla viabilità ordinaria, con particolare attenzione alle arterie in cui si riscontrano dati elevati di incidentalità.

Sul nostro territorio i controlli della velocità sono stati effettuati sulle principali direttrici di traffico (SS. 9 via Emilia, SS. 12 dell’abetone e del Brennero, Strada Nazionale per Carpi, Via vignolese, Via Giardini, ecc.), oltre alle tangenziali e strade di scorrimento insistenti sui centri urbani maggiori, con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche in dotazione.

Nonostante la segnaletica già presente sulle strade e la specifica segnaletica apposta in occasione dei singoli servizi effettuati, sono state rilevate oltre 400 contravvenzioni di cui 77 contestate ai rispettivi conducenti mediante rilievi con apparecchiatura tipo Telelaser relative al superamento del limite da 10 a 40 km/h (al netto della tolleranza del 5%), mentre con apparecchiatura tipo Autovelox sono state registrate 332 violazioni al limite di velocità di cui 46 relative al superamento del limite di oltre 40 km/h.

In un caso è stata registrata l’immagine di un veicolo ad una velocita di oltre 150 km/h mentre percorreva una strada in cui era imposto il limite massimo di 70 km/h.

La Polstrada coglie l’occasione per rammentare le sanzioni previste per il superamento dei limiti di velocità imposti:

Fino a 10 kmh. Sanzione da euro 42 a 173 (euro 29,40 se pagata entro 5 giorni dalla notifica)

Da 10 a 40 kmh. Sanzione da euro 173 a 694 (euro 121,10 se pagata entro 5 giorni dalla notifica) e decurtazione di tre punti dalla patente di guida;

Da 40 a 60 kmh. Sanzione da euro 543 a 2.170 (non è previsto pagamento in misura scontata) decurtazione di sei punti dalla patente di guida e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi;

Oltre 60 kmh. Sanzione da euro 845 a 3.382 (non è previsto pagamento in misura scontata) decurtazione di dieci punti dalla patente di guida e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi;

Le sanzioni pecuniarie sono aumentate del 20% se la violazione avviene in orario notturno (dalle 22,00 alle 07,00) e del 100% se commesso con veicoli pesanti (otre 3.500 kg.), mentre vengono raddoppiati i punti decurtati se la violazione è commessa da persona munita di patente di guida da meno di tre anni.