Irregolarità al mercato settimanale, oltre 12mila euro di multa a Sassuolo

Un totale di 12.664 euro di sanzioni a carico di due ambulanti del mercato settimanale di Sassuolo. Martedì scorso, 17 maggio, tra i banchi del mercato si è svolto un controllo coordinato e congiunto tra Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro ed Inps.

Sono due, in particolare, i posteggi su cui si sono concentrate le attività di controllo. Nel primo, in piazza Martiri Partigiani, l’Ispettorato del Lavoro ha rilevato l’impiego di un lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che ha comportato una sanzione di 2.500 euro, a cui si è aggiunta la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi che ha fatto raddoppiare la multa.

Nel secondo, sempre in piazza Martiri Partigiani, è emersa la decadenza del contratto di locazione a favore dell’esercente, non rinnovato, da cui consegue un’attività di commercio su area pubblica in assenza di titolo che ha comportato una sanzione di 5.164 euro. Anche in questo caso, il titolare, non ha elaborato il documento di valutazione dei rischi, il che ha comportato un’ulteriore sanzione di 2.500 euro.