Controlli anti-covid al mercato di Spilamberto, multe per cinque ambulanti

A Spilamberto resta molto alta l'attenzione dei Carabinieri per il rispetto delle norme di distanziamento e igiene imposte dai decreti anti-covid. Nel corso della mattinata di ieri i militari della Stazione silambertese hanno effettuato il controllo su alcune attività presso il mercato settimanale che si svolge in centro.

Nella circostanza sono stati sanzionati cinque esercenti, e per uno dei quali è scattata anche la temporanea chiusura dell’attività per un giorno. Varie le norme violate, che non garantivano il corretto distanziamento e l'igienizzazione del punto vendita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’importo delle violazioni accertate è stato complessivamente di 2.000 euro.