Muore a 24 anni in un frontale sul Garda, grave la fidanzata

Nella notte tra sabato e domenica un tragico incidente ha funestato le strade bresciane. Un giovane di soli 24 anni rsidente nel modenese, Dumitru Duia, è morto a seguito di uno schianto avvenuto sul Garda.

L'incidente si è verificato attorno a mezzanotte lungo la Strada provinciale 11, nel territorio di Desenzano, al chilometro 233. La vittima viaggiava in compagnia di una ragazza di 26 anni su una Opel Corsa che si è scontrata frontalmente con un'Audi sulla quale viaggiavano quattro persone. Ancora da definire le eventuali responsabilità per l'accaduto.

Devastante l'impatto sulle due vetture: mentre per i cinque passeggeri dell'Audi sono da registrare solo ferite lievi (sono stati soccorsi in diversi ospedali), il conducente della Corsa è morto sul colpo, e la passeggera è rimasta ferita gravemente e si trova ora ricoverata in prognosi riservata presso la Poliambulanza di Brescia.